किसके पास रहेगा TMC का नाम और चुनाव चिह्न? सुप्रीम कोर्ट ने तय की डेडलाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो विरोधी गुटों के बीच पार्टी के नाम और फूल और घास वाले चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला करे।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने विरोधी गुटों से कहा कि वे चुनाव आयोग के सामने चल रही कार्यवाही में चार हफ्ते के अंदर अपनी दलीलें पूरी कर लें। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि पार्टियों की दलीलें पूरी होने के तीन महीने के भीतर इस मामले पर फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बनर्जी ने टीएमसी के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया था? चुनाव आयोग ने विवाद पर अंतिम फैसला होने तक दोनों गुटों को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने का अंतरिम फैसला सुनाया था। इसके बाद आयोग ने दोनों विरोधी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए थे।