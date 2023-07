सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार को झटका, रामनवमी हिंसा मामले में कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका

पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले में जांच एनआईए को स्थानांतरित करने के हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही प्रदेश सरकार के ओर से कहा गया कि कोर्ट के निर्देश राजनीति से प्रेरित विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया गया।

रामनवमी हिंसा मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Your browser does not support the audio element.