AI एथिक्स पर गाइडलाइंस और कंटेंट मॉडरेशन... सुप्रीम कोर्ट ने सुझावों पर विचार करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एआई-आधारित निगरानी और कंटेंट मॉडरेशन में नैतिकता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया ...और पढ़ें
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने एआई नैतिकता पर सरकार को निर्देश दिया।
एआई निगरानी और कंटेंट मॉडरेशन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
याचिकाकर्ता के सुझावों को ज्ञापन के रूप में देखने को कहा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की बढ़ती पैठ और इसके संभावित खतरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एआइ-आधारित सर्विलांस (निगरानी) और कंटेंट माडरेशन में नैतिकता तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए एक याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अहम सुझावों पर विचार करें।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर की सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई की शुरुआत में ही पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला बेहद तकनीकी और नीतिगत दायरे से जुड़ा हुआ है, जिस पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा, "हम विशेषज्ञ नहीं हैं। यह एक अत्यधिक तकनीकी मुद्दा है।"
याचिका में केंद्र सरकार को एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही, कल्याणकारी योजनाओं, पुलिसिंग, चेहरे की पहचान और कंटेंट रेगुलेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हाई-रिस्क एआइ सिस्टम्स का पूरा विवरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की गुजारिश की गई थी।
याचिका का निपटारा करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना कोर्ट ने अधिकारियों से उचित उपाय करने के सुझावों पर विचार करने को कहा।
अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के सुझावों को एक ज्ञापन के रूप में लें और उचित कदम उठाएं। साथ ही, पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी बात या सुझावों को और विस्तार से रखने के लिए स्वतंत्र है।
यह निर्णय डिजिटल सुरक्षा, मानवाधिकारों और तकनीक के नैतिक इस्तेमाल की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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