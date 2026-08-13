AI एथिक्स पर गाइडलाइंस और कंटेंट मॉडरेशन... सुप्रीम कोर्ट ने सुझावों पर विचार करने को कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की बढ़ती पैठ और इसके संभावित खतरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाया है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एआइ-आधारित सर्विलांस (निगरानी) और कंटेंट माडरेशन में नैतिकता तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए एक याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अहम सुझावों पर विचार करें।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर की सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई की शुरुआत में ही पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला बेहद तकनीकी और नीतिगत दायरे से जुड़ा हुआ है, जिस पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा, "हम विशेषज्ञ नहीं हैं। यह एक अत्यधिक तकनीकी मुद्दा है।"

याचिका में केंद्र सरकार को एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही, कल्याणकारी योजनाओं, पुलिसिंग, चेहरे की पहचान और कंटेंट रेगुलेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हाई-रिस्क एआइ सिस्टम्स का पूरा विवरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की गुजारिश की गई थी।