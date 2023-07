सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को निर्देश, 31 अगस्त तक औद्योगिक न्यायाधिकरणों में करें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएस ओका के नेतृत्व वाली समिति ने इन नियुक्तियों के लिए सिफारिशें की थीं। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। न्यायाधिकरण की 22 पीठों में से नौ पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त हैं। पीठ ने इससे पहले जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

केंद्र 31 अगस्त तक औद्योगिक न्यायाधिकरणों में करें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह शार्टलिस्ट किए गए नौ उम्मीदवारों को 31 अगस्त तक औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल बलबीर सिंह की दलीलों पर गौर किया कि नियुक्तियों के लिए नौ लोगों को शार्टलिस्ट किया गया है। श्रम मंत्रालय नियुक्तियां करे अधिसूचित पीठ ने कहा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय 31 अगस्त को या उससे पहले इन नियुक्तियों को अधिसूचित करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लेबर लॉ एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि पीठ ने एसोसिएशन को किसी भी शिकायत के मामले में फिर से अदालत में जाने की छूट दी। नौ पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएस ओका के नेतृत्व वाली समिति ने इन नियुक्तियों के लिए सिफारिशें की थीं। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। न्यायाधिकरण की 22 पीठों में से नौ पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त हैं। पीठ ने इससे पहले जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

Edited By: Amit Singh