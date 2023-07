माफिया भाइयों अतीक और अशरफ अहमद (mafia brothers Atiq and Ashraf Ahmed) की पुलिस मौजूदगी में मौत से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने सुनवाई 14 जुलाई के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि हम किसी एक केस की बजाय व्यवस्था की खामियों पर सुनवाई करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने बताया कि उसने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

अतीक-अशरफ हत्याकांड: SC ने सुनवाई 14 जुलाई के लिए टाली, माफिया की बहन ने लगाई है याचिका

नई दिल्ली, एजेंसी। माफिया भाइयों अतीक और अशरफ अहमद की पुलिस मौजूदगी में मौत से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 14 जुलाई के लिए टाल दी है। यूपी सरकार ने बताया कि उसने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। फिलहाल सुनवाई को 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी एक केस की बजाय व्यवस्था की खामियों पर सुनवाई करना चाहते हैं। अतीक की बहन ने दायर की याचिका अतीक-अशरफ की बहन आयशा नूरी ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अपने भाइयों की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें, आयशा नूरी खुद उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है। वह अभी तक फरार चल रही है। क्या है मांग? उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में काल्विन अस्पताल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड पर बहन नूरी ने सवाल उठाएं हैं। नूरी ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराने की मांग की है। इस याचिका में अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के भी जांच की मांग की गई है। यूपी सरकार को बताया जिम्मेदार आयशा नूरी ने अपने दोनों भाइयों और भतीजे की हत्या के लिए यूपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उसका आरोप है कि पुलिस अधिकारियों को यूपी सरकार का पूरा सहयोग मिला है। नूरी ने हत्या के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है।

Edited By: Nidhi Avinash