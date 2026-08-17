सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को पूरे दिन होगा कामकाज, 27 तारीख को अवकाश; आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट और उसकी रजिस्ट्री गुरुवार 27 अगस्त, 2026 को बंद रहेगी, जबकि शनिवार 22 अगस्त को पूरा कामकाज होगा, क्योंकि फुल कोर्ट ने अतिरिक्त छुट्टी की मांग मान ली है।

सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ब्रांच के सर्कुलर के मुताबिक, यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की मांग के बाद किया गया है।

लगातार तीन दिन बंद रहेगा कोर्ट

इस नए शेड्यूल के कारण कोर्ट और रजिस्ट्री लगातार तीन दिन 26 अगस्त से 28 अगस्त तक बंद रहेंगे। कोर्ट के कैलेंडर में पहले से ही 26 अगस्त और 28 अगस्त को छुट्टियां बताई गई हैं। 26 अगस्त को मिलाद-उन-नबी की छुट्टी है, जबकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी है।