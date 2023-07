सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के एक आदेश को माना विरोधाभासी, फैसले को किया रद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष आरोपितों द्वारा दायर आवेदन का राज्य सरकार के वकील ने इस आधार पर पुरजोर विरोध किया था कि आरोपितों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किए गए हैं। पीठ ने 18 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को देखकर आश्चर्यचकित हैं।

कोर्ट ने आरोपितों को दो महीने की अवधि के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया।

