NCDRC में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, क्षेत्रीय और सर्किट बेंचों के गठन पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में बढ़ते लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की है। ...और पढ़ें
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी में लंबित मामलों पर चिंता जताई।
केंद्र से क्षेत्रीय व सर्किट बेंचों की स्थापना पर विचार को कहा।
राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों के प्रदर्शन ऑडिट की मांग की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में लंबित मामलों की बढ़ती तादाद पर चिंता जताई और केंद्र से क्षेत्रीय और सर्किट बेंचों की स्थापना पर विचार करने को कहा ताकि बैकलाग समाप्त किया जा सके।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के प्रदर्शन ऑडिट की भी मांग की। न्यायालय ने कहा कि ये मंच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पुनर्वास केंद्र नहीं बनने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची और वी.मोहन की एक खंडपीठ ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच की क्षेत्रीय और सर्किट बेंचों की स्थापना पर विचार किया जाए।
पीठ ने कहा कि उपभोक्ता को दिल्ली तक यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मंच को उनके पास जाना चाहिए।
पीठ ने एनसीडीआरसी के अध्यक्ष से कुल लंबित मामलों, दायर की गई कुल शिकायतों, मामलों के निपटान की औसत दर, लंबित मामले के निपटान के लिए संभावित समय और आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उपभोक्ता आयोगों के कार्यों की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश की जानी चाहिए जिसमें नियुक्तियां, सेवा की शर्तें और बुनियादी ढांचा शामिल है।
तीन वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करें
सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि एनसीडीआरसी में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है। पीठ ने फिर इस मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि यदि एनसीडीआरसी में बकाया बढ़ रहा है, तो एकमात्र विकल्प आयोग की अधिकतम संख्या बढ़ाना है।
सीजेआइ कांत ने कहा, 'हमारे पास उपभोक्ता के अनुकूल न्यायशास्त्र है और लंबित मामलों की बेंचों की संख्या बढ़ाकर कम किया जा सकता है।'
पीठ ने राज्य उपभोक्ता आयोग से पिछले तीन वर्षों के लिए जिला उपभोक्ता मंचों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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