NCDRC में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, क्षेत्रीय और सर्किट बेंचों के गठन पर जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में लंबित मामलों की बढ़ती तादाद पर चिंता जताई और केंद्र से क्षेत्रीय और सर्किट बेंचों की स्थापना पर विचार करने को कहा ताकि बैकलाग समाप्त किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के प्रदर्शन ऑडिट की भी मांग की। न्यायालय ने कहा कि ये मंच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पुनर्वास केंद्र नहीं बनने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची और वी.मोहन की एक खंडपीठ ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच की क्षेत्रीय और सर्किट बेंचों की स्थापना पर विचार किया जाए। पीठ ने कहा कि उपभोक्ता को दिल्ली तक यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मंच को उनके पास जाना चाहिए। पीठ ने एनसीडीआरसी के अध्यक्ष से कुल लंबित मामलों, दायर की गई कुल शिकायतों, मामलों के निपटान की औसत दर, लंबित मामले के निपटान के लिए संभावित समय और आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।