सुप्रीम कोर्ट की मैतेयी-कुकी समुदायों को दोटूक, कहा- लड़ते-लड़ते थक गए होंगे, अब शांति बहाली के बारे में सोचें

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में तीन साल से ज्यादा समय से जारी जातीय हिंसा में शामिल कुकी और मैतेयी समुदायों से शांति बहाली पर विचार करने की अपील की है।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को दोनों समुदायों से कहा, "आप लड़ते-लड़ते थक गए होंगे। शांति बहाल करने और सड़कों व राजमार्गों को चालू करने में बारे में सोचें।

मई 2023 में इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेयी और आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 260 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।