सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई शुरू, स्थायी निवासी महिला को 'अवैध घुसपैठिया' बताकर बांग्लादेश भेजने के खिलाफ याचिका मंजूर

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें एक बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी मां को "गैरकानूनी" तरीके से बांग्लादेश निर्वासित किया गया, जबकि वह बंगाल की स्थायी निवासी थीं और उनके दादा का नाम 1952 के निर्वाचन रजिस्टर में दर्ज है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने गुरुवार को केंद्र को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में इसका जवाब मांगा। वरिष्ठ अधिवक्ता एस.मुरलीधर और अधिवक्ता प्रसन्न एस ने साहीं अख्तर का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने अपनी मां की गिरफ्तारी और भारत से बांग्लादेश में बलपूर्वक निकासी को भी चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि महिला हमेशा से भारत में कानूनी रूप से उपस्थित रही हैं और उन्होंने कभी भी देश में अवैध प्रवेश नहीं किया, बल्कि उन्हें गलत तरीके से उसे देश से निकाला गया, जिसमें वह हमेशा से सही तरीके से शामिल रही हैं।