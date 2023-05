भारत में वैक्सीन सर्टिफिकेट की तारीफ सुंदर पिचाई ने भी की, अनुराग ठाकुर ने कहा- 'हमें इस पर गर्व होना चाहिए'

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम से सीईओ सुंदर पिचाई के साथ हुए मुलाकात को याद किया। उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है... गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मुझसे दिल्ली में एक कार्यक्रम में मिले और उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और कहा कि मुझे अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी अपने पास रखनी पड़ती है लेकिन भारत में, यहां तक कि गरीबों के पास भी उनके फोन पर उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है। कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए।

