चीनी के गिर गए दाम, 47 रुपये किलो हुई कीमत; आपको कब से मिलेगी सस्ती?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार की सख्ती के बाद चीनी की एक्स-मिल कीमत में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है। 18 अगस्त को जहां चीनी की एक्स-मिल कीमत यानी मिल से निकलते समय चीनी की कीमत 67 रुपये प्रति किलो थी, वहीं सोमवार को यह 47 रुपये प्रति किलो रह गई।

हालांकि, इसका लाभ अभी खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। खुदरा बाजार में चीनी की कीमत अब भी 60 रुपये किलो से अधिक है। सूत्रों ने बताया कि जिन खुदरा दुकानदारों ने पहले अधिक कीमत पर स्टॉक खरीदा था, वे नुकसान में चीनी नहीं बेचना चाहते।