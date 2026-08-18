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इस बार सर्दी में गर्मी का एहसास... 1950 के बाद का सबसे मजबूत एलनीनो, ठंड का बिगड़ेगा मिजाज

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:43 PM (IST)

प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहे अलनीनो का असर इस बार सर्दी के मौसम पर पड़ सकता है, जिससे ठंड के बीच गर्म दिनों का अंतर बढ़ सकता है।

एलनीनो से सर्दी में गर्म दिनों का अंतर बढ़ेगा

एलनीनो से सर्दी में गर्म दिनों का अंतर बढ़ेगा

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहे एलनीनो का असर सिर्फ मानसूनी बारिश पर ही नहीं, बल्कि सर्दी के मौसम पर भी पड़ सकता है।

मौसम विज्ञानियों का मानना है कि दिसंबर से फरवरी के बीच ठंड तो पड़ेगी, लेकिन ठंड के बीच गर्म दिनों का अंतर बढ़ सकता है।

खासकर उत्तर-पश्चिम भारत में यह बदलाव महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यहां पश्चिमी विक्षोभ की भूमिका बहुत बड़ी है। यही मौसम प्रणालियां सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश एवं पहाड़ों में बर्फबारी लाती हैं।

एलनीनो और पश्चिमी विक्षोभ के बीच मजबूत संबंध है। इसलिए कुछ स्थितियों में पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय भी हो सकते हैं।

अक्टूबर-दिसंबर में एलनीनो बहुत मजबूत 

अमेरिकी मौसम विभाग के नेशनल ओशनिक एंड एटमास्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (नोआ) के ताजा पूर्वानुमान में बताया गया है कि अक्टूबर-दिसंबर में एलनीनो बहुत मजबूत हो जाएगा।

यह 1950 के बाद का सर्वाधिक मजबूत एलनीनो हो सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान अभी ही सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है।

पानी के असामान्य रूप से गर्म होने पर वहां हवा के ऊपर उठने, नीचे उतरने और दबाव का पूरा ढांचा बदल जाता है। इसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचता है।

मौसम विज्ञान की भाषा में इसे टेली-कनेक्शन कहा जाता है। यही बदलाव भारत के तापमान, बारिश और सर्दियों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करता है।

सर्दी में होगा गर्मी का एहसास

एलनीनो के सर्वाधिक मजबूत होने से पहले ही भारत से मानसून की विदाई हो जाएगी। विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि एलनीनो की तीव्रता नवंबर में चरम पर होगी। इस दौरान प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से करीब 2.9 डिग्री अधिक रह सकता है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में सर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ठंड के लंबे दौर और शीतलहर वाले दिनों की संख्या में कमी आ सकती है।

मौसम विभाग ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया है कि 1971 से 2010 के दौरान एलनीनो वाले वर्षों में शीतलहर के दिनों की संख्या और उनका दायरा सामान्य की तुलना में कम पाया गया।

अभी से दिखने लगा असर

एलनीनो का असर अभी से दिखने लगा है। देश में अब तक बारिश सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम रही है। स्काईमेट ने अपने शुरुआती अनुमान को घटाकर पूरे मानसून में दीर्घ अवधि का औसत (एलपीए) के 85 प्रतिशत तक कर दिया है और सूखे जैसी स्थिति की आशंका 70 प्रतिशत बताई है। अप्रैल में उसका अनुमान 94 प्रतिशत था।

मौसम विभाग का अनुमान भी चिंता बढ़ाने वाला है। उसने पूरे मानसून सत्र के लिए बारिश का अनुमान एलपीए के 90 प्रतिशत पर रखा है और सामान्य से कम या कम बारिश की श्रेणी में जाने की कुल संभावना 84 प्रतिशत बताई है।

कम बारिश का सीधा असर खेती पर पड़ेगा, क्योंकि देश की सालाना बारिश का बड़ा हिस्सा इन्हीं चार महीनों में आता है और खरीफ फसलें इसी पर निर्भर करती हैं।