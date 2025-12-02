राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को वैधानिक अधिकार देने की सिफारिश, वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सदन में पेश की रिपोर्ट

डिजिटलडेस्क, नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने मंगलवार को वैधानिक अधिकार के साथ एक मजबूत, स्वतंत्र राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की जरूरत पर जोर दिया। वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति ने कहा कि ऐसा करने से सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। समिति ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित एनएससी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा पर अपनी 27वीं रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिपोर्ट में कहा गया है कि आधिकारिक और निजी आंकड़ों में विसंगतियों के कारण एकसमान मानकों के अभाव में जनता का भरोसा कम हो रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि एनएससी को नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त बनाया जाए ताकि वह पद्धतियां निर्धारित कर सके, डाटा प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित कर सके और एक स्थायी तकनीकी समिति के जरिये निजी एजेंसियों तथा विशेषज्ञों को शामिल कर सके।