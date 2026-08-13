छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य महिला आयोग का प्राचार्य तबादला आदेश निरस्त

जेएनएन, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य महिला आयोग द्वारा रायगढ़ के शासकीय स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के तबादले के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया है।

न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि आयोग शिकायतों पर केवल उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, लेकिन सेवा संबंधी बाध्यकारी निर्देश या तबादला करने का वैधानिक अधिकार उसके पास नहीं है।

मामला रायगढ़ जिले के पड़ीगांव शासकीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डीएल पटेल का है, जिनकी अधीनस्थ एक महिला व्याख्याता ने दुर्व्यवहार व वेतन रोकने का आरोप लगाकर आयोग में शिकायत की थी।

चार जुलाई 2026 को याचिकाकर्ता को नोटिस देकर छह जुलाई को उपस्थित होने को कहा गया। लेकिन दस्तावेज उपलब्ध कराए बिना उसी दिन जिला शिक्षा अधिकारी को उनके स्थानांतरण की सिफारिश कर दी गई।

हाई कोर्ट ने पाया कि आयोग ने न केवल तबादले का आदेश दिया, बल्कि समय सीमा भी तय की, जो उसकी शक्तियों से बाहर है।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि आयोग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया। राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मामले में तबादले की सिफारिश की थी।