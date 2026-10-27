महिला वकीलों के बार रूम के लिए फंड आवंटित करे राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला एवं तालुका अदालतों में महिला वकीलों के लिए बार रूम, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फंड आवंटित करने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अदालतों में महिला वकीलों के लिए बार रूम की कमी पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा, सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि महिला वकीलों को सभी सुविधाओं से युक्त अलग महिला बार रूम दिया जाए। यह अनिवार्य है। इसके लिए अतिरिक्त धन या जमीन की जरूरत हो, तब भी इसका पालन करना होगा। जो भी जरूरी हो, वह किया जाना चाहिए।