एसएसबी प्रमुख संजय सिंघल को आईटीबीपी डीजी का अतिरिक्त प्रभार, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के प्रमुख संजय सिंघल को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का फैसला किया है। सिंघल 1993 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं।

गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, वह नियमित महानिदेशक की नियुक्ति होने या अगले आदेश तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह निर्णय आईटीबीपी के मौजूदा प्रमुख शत्रुजीत कपूर की 31 अक्टूबर को होने वाली सेवानिवृत्ति के मद्देनजर लिया गया है।