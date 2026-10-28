एसएसबी प्रमुख संजय सिंघल को आईटीबीपी डीजी का अतिरिक्त प्रभार, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के प्रमुख संजय सिंघल को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) का ...और पढ़ें
HighLights
शत्रुजीत सिंह कपूर की सेवानिवृत्ति के बाद संजय सिंघल को अतिरिक्त कार्यभार
अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारतीय सैनिकों और चीनी पीएलए के जवानों के बीच गतिरोध जारी है
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के प्रमुख संजय सिंघल को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का फैसला किया है। सिंघल 1993 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, वह नियमित महानिदेशक की नियुक्ति होने या अगले आदेश तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह निर्णय आईटीबीपी के मौजूदा प्रमुख शत्रुजीत कपूर की 31 अक्टूबर को होने वाली सेवानिवृत्ति के मद्देनजर लिया गया है।
वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी कपूर ने जनवरी में आईटीबीपी प्रमुख का कार्यभार संभाला था। वह हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भी रह चुके हैं। वह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
राजस्थान के अलवर जिले में 22 अक्टूबर को आईटीबीपी के एक कार्यक्रम के दौरान कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारतीय सैनिकों और चीनी पीएलए के जवानों के बीच गतिरोध जारी है।
1962 में गठित आईटीबीपी चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की सुरक्षा करती है।