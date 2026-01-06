Language
    आंध्र प्रदेश: श्रीशैलम मंदिर में स्टाफ का डांस वीडियो वायरल, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में नए साल की पार्टी के दौरान कर्मचारियों के फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो वायरल हो गया है। मल्लिकार्जुन अन्नसत्र परिस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    श्रीशैलम मंदिर का मल्लिकार्जुन अन्नसत्र एक मुफ्त भोजन केंद्र है। ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। (फोटो सोर्स- X)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध श्रीशैलम मंदिर में फिल्मी गानों डांस के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नतीजतन पुलिस ने पांच कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला नए साल की पार्टी के दौरान का है, जब ये कर्मचारी मंदिर नियमों को ताक पर रखकर मस्ती में डूब गए।

    क्या है पूरा मामला?

    श्रीशैलम मंदिर का मल्लिकार्जुन अन्नसत्र एक मुफ्त भोजन केंद्र है। ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भोजन मिलता है। नए साल के मौके पर अन्नसत्र के कुछ स्टाफ ने परिसर के अंदर फिल्मी गानों पर डांस किया।

    वीडियो वायरल होने के बाद भक्तों ने इसे मंदिर की पवित्रता पर हमला बताया है। मंदिर प्राधिकरण ने कहा कि आरोपी कर्मचारियों ने पवित्र तीर्थ स्थल में अश्लील डांस किया, जिससे भक्तों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं। मुख्य सुरक्षा अधिकारी बाबू की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही, एंडोमेंट्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के लिए अन्नसत्र स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई।

    श्रीशैलम देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास राव ने साफ कहा कि मंदिर या इससे जुड़े किसी भी परिसर में डांस करना या रील्स बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

