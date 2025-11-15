दिल्ली धमाके पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान, बोले- सिर्फ पढ़-लिख लेना ही समाज में शांति गारंटी नहीं
अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली बम विस्फोट पर कहा, यह घटना बताती है कि सिर्फ पढ़ लिख लेना या उच्च शिक्षित होना सामाज में शांति की गारंटी नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग यहां तक की चिकित्सक जैसे पेशे से जुड़े लोग, जिन्हें लेागों की जान बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वे जानलेवा काम में शामिल हो जाते हैं।
कई पढ़े लिखे लोग यहां तक की चिकित्सक जैसे पेशे से जुड़े लोग, जिन्हें लेागों की जान बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वे जानलेवा काम में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में यह साफ दिखता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं गंभीर कमी है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट की घटना बेहद भयानक और खतरनाक है। इससे सभी को गहरा आघात लगा है।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार को युवा संगम कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर ने कहा कि केवल किताबों का ज्ञान शिक्षा नहीं है। सिर्फ सूचना होना शिक्षा नहीं कहलाता है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर शिक्षा के माध्यम से उदार और संतुलित व्यक्तित्व नहीं बनता, तब तक उसे वास्तविक रूप से शिक्षित नहीं माना जा सकता है।
