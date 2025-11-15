दिल्ली धमाके पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान, बोले- सिर्फ पढ़-लिख लेना ही समाज में शांति गारंटी नहीं

जागरण संवाददाता, जयपुर। अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली बम विस्फोट पर कहा, यह घटना बताती है कि सिर्फ पढ़ लिख लेना या उच्च शिक्षित होना सामाज में शांति की गारंटी नहीं है।

कई पढ़े लिखे लोग यहां तक की चिकित्सक जैसे पेशे से जुड़े लोग, जिन्हें लेागों की जान बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वे जानलेवा काम में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में यह साफ दिखता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं गंभीर कमी है।