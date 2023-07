श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारत, संबंध मजबूती पर होगी वार्ता

नई दिल्ली, एएनआई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दो दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को भारत आ गए। उनके साथ श्रीलंका के पांच मंत्री भी नई दिल्ली आए हैं। राष्ट्रपति के तौर पर विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा है। यहां पर वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे।

भारत ने विक्रमसिंघे की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। हवाई अड्डे पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों ने गरबा और अन्य प्रस्तुतियों से श्रीलंकाई अतिथियों के आगमन पर खुशी जताई। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत आए हैं।

#WATCH | Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe arrives in Delhi for his two-day official visit to India.



During his visit, he will meet President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/R7n3j6jy0B