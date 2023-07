Tamil Nadu Fisherman: श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप में 9 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

Tamil Nadu Fisherman श्रीलंका की नौसेना (Sri Lankan Navy) ने अपनी समुद्री सीमा का कथित रूप से उल्लंघन (violating maritime boundary) करने पर तमिलनाडु के नौ मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के मत्स्य विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि श्रीलंकाई नौसेना ने दो मशीनीकृत नौकाएं भी जब्त कर ली हैं।

श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप में 9 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

