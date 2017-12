श्रीलंकाई नौसेना के गिरफ्त में पांच नौकाओं समेत 23 भारतीय मछुआरे

श्रीलंकाई व भारतीय नौसेनाओं द्वारा मछुआरों को गिरफ्तार करना आम सी घटना हो गयी है। मछुआरे समुद्री सीमा उल्लंघन कर एक-दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते है जिसके बाद नौसेना उन्हें गिरफ्त

कोलंबो (एएनआई)। श्रीलंकाई नौसेना ने डेल्‍फ्ट आइलैंड के पास पांच नौकाओं समेत 23 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार मछुआरों को कांकेसानथुरई नौसैनिक कैंप ले जाया गया है। जांच जारी है।

Sri Lankan Navy apprehends 23 Indian fishermen with five boats near Delft Island, taken to Kankesanthurai Naval camp. Interrogation underway.