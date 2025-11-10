Language
    मुंबई से कोलकाता जा रही SpiceJet की फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, आनन-फानन में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:03 AM (IST)

    मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी670 के इंजन में खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को सुरक्षित रूप से कोलकाता हवाई अड्डे पर उतारा गया। घटना के बाद हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई थी, लेकिन विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद आपातकाल हटा लिया गया।

    मुंबई से कोलकाता जा रही SpiceJet की फ्लाइट के इंजन में आई खराबी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG670 के एक इंजन में अचानक खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।

    फ्लाइट को सुरक्षित रूप से उतारा गया और 23.38 बजे पूरी तरह से आपातकालीन स्थिति हटा ली गई। कोलकाता हवाई अड्डा अधिकारी ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

