मुंबई से कोलकाता जा रही SpiceJet की फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, आनन-फानन में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG670 के एक इंजन में अचानक खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।

फ्लाइट को सुरक्षित रूप से उतारा गया और 23.38 बजे पूरी तरह से आपातकालीन स्थिति हटा ली गई। कोलकाता हवाई अड्डा अधिकारी ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।