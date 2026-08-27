राजस्थान: बीकानेर में तेज रफ्तार का कहर, गेट तोड़कर घर में घुसी कार; बाल-बाल बचा परिवार

डिजिटल डेस्क, बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर के खटूरिया कॉलोनी में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने घर के मुख्य गेट को तोड़ दिया। कार घर में घुस गई और अंदर खड़ी एक अन्य गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में मौजूद परिवार बाल-बाल बच गया। किसी को चोट नहीं आई।

यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार कैसे गेट तोड़ते हुए घर में घुसती है और टकराती है। तेज टक्कर इतनी जोरदार थी कि घर के अंदर गैराज में खड़ी दूसरी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मुख्य दरवाजा टूट गया।