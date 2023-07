असम STF और कामरूप पुलिस को बड़ी सफलता, 11 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन की जब्त, 3 ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार

Assam News असम पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) और कामरूप जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो अलग-अलग अभियानों में एसटीएफ और जिला पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में लगभग 11 करोड़ रुपये मूल्य की बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद और जब्त की है। यह अभियान 1 जुलाई को चलाया गया था। बता दें जब्त की गई दवाओं की बाजार कीमत करीब 11 करोड़ रुपये आंकी गई है।

असम STF और कामरूप पुलिस को बड़ी सफलता, 11 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन की जब्त

असम, एजेंसी। असम पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) और कामरूप जिला पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में लगभग 11 करोड़ रुपये मूल्य की बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद और जब्त की है। एसटीएफ के डीआइजी पार्थ सारथी महंत ने एएनआई को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कामरूप जिला पुलिस ने शनिवार देर रात (1 जुलाई) एक अभियान चलाया था। ऑपरेशन के दौरान एक वाहन से 700 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, जब्त की गई दवाओं की बाजार कीमत करीब 11 करोड़ रुपये आंकी गई है। आगे की जांच जारी है। NOTE: खबर अपडेट की जा रही है....

