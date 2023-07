Chandrayaan-3: श्रीहरिकोटा में लॉन्चपैड से हुआ खास पुस्तक का विमोचन, जानिए क्यों चर्चा में है ये किताब?

Chandrayaan-3 किताब विज्ञान से संबंधित 50 दिलचस्प लेखों का संकलन है। इसमें जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन डार्क स्काई पर्यटन ब्लैक होल कुत्ते लाइका की पहली अंतरिक्ष यात्रा आदि का उल्लेख है। 167 पन्नों की इस किताब की प्रस्तावना इसरो प्रमुख सोमनाथ ने खुद लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह किताब विज्ञान के चमत्कारों से भरपूर है। विनोद मनकारा इसके लेखक हैं।

श्रीहरिकोटा, एजेंसी: फिल्म निर्माता-लेखक विनोद मनकारा की पुस्तक का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के राकेट लांचपैड पर विमोचन किया गया। चंद्रयान-3 की लॉन्च की तैयारियों के बीच गुरुवार को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने विज्ञान से संबंधित लेखों के संग्रह 'प्रिज्म: द एनसेस्ट्रल एबोड आफ रेनबो' पुस्तक को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर को सौंपकर विमोचन किया। इस दौरान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक ए. राजराजन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक वी नारायणन, इसरो के पूर्व निदेशक के. राधाकृष्णन और पुस्तक के प्रकाशक लिपि प्रकाशन के प्रबंध निदेशक लिपि अकबर के अलावा कई अन्य विज्ञानी मौजूद थे। किताब विज्ञान से संबंधित 50 दिलचस्प लेखों का संकलन है। इसमें जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, डार्क स्काई पर्यटन, ब्लैक होल, कुत्ते लाइका की पहली अंतरिक्ष यात्रा आदि का उल्लेख है। 167 पन्नों की इस किताब की प्रस्तावना इसरो प्रमुख सोमनाथ ने खुद लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह किताब विज्ञान के चमत्कारों से भरपूर है। मनकारा भारत के ऐतिहासिक मार्स आर्बिटर मिशन मंगलयान पर विज्ञान-संस्कृत डॉक्‍यूमेंट्री यनम के निर्माता हैं। उन्होंने कई बार राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार जीते हैं।

