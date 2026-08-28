डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को भारत की सावरेन रेटिंग को 'बीबीबी' पर बरकरार रखा। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने भारत के विकास दृष्टिकोण को स्थिर बताया है। एजेंसी का कहना है कि नीतिगत पूर्वानुमान के साथ भारत एक गतिशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ऊर्जा की उच्च कीमतों और चुनौतीपूर्ण कृषि परिस्थितियां इस वर्ष भारत की वृद्धि को थोड़ा धीमा करेंगी। लेकिन आर्थिक मूलभूत तत्वों के मजबूत रहने की उम्मीद है जो अगले दो-तीन वर्षों में मजबूत वृद्धि का समर्थन करेंगे। एसएंडपी ने अल्पकालिक सावरेन रेटिंग को भी 'ए-2' पर बरकरार रखा है। 'बीबीबी' एक निवेश-ग्रेड रेटिंग है।

एसएंडपी ने भारत की 'बीबीबी' सावरेन रेटिंग बरकरार रखी एसएंडपी ने कहा कि सरकार का कमजोर वित्तीय प्रदर्शन और भारी कर्ज बोझ और प्रति व्यक्ति कम जीडीपी अहम बाते हैं। स्थिर दृष्टिकोण एसएंडपी के इस सोच को दिखाता है कि पालिसी में लगातार स्थिरता और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश से भारत की लंबी अवधि की विकास संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

एजेंसी का कहना है कि स्थिर वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के साथ विकास का दृष्टिकोण अगले 24 महीनों में रेटिंग को समर्थन देगा। अगस्त की शुरुआत में अन्य वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भी भारत की रेटिंग को 'बीबीबी-' पर बरकरार रखा था। एजेंसी ने इसके पीछे मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था का हवाला दिया था।

पिछले पांच वर्षों में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान यानी बीते पांच वर्षों में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रही है और यह दुनिया की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि ऊर्जा झटके और चुनौतीपूर्ण कृषि परिस्थितियों के कारण चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत तक गिर सकती है।