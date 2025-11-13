Language
    दक्षिण कोरिया: पैदल चल रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा, दो की मौत और 18 घायल

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:19 PM (IST)

    दक्षिण कोरिया के बुचियोन शहर में एक ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। पुलिस ने 60 वर्षीय ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ कई की हालत गंभीर है। 

    दक्षिण कोरिया: पैदल चल रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी कोरिया के बुचियोन शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर गुरुवार को एक ट्रक ने सड़क पर पैदल चल रहे यात्रियों को रौंद दिया। इस घटना में दो लोगों की जान गई है।

    पुलिस के अनुसार, हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने इस घटना को लेकर जानकारी दी है। बुचियोन शहर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस का कहना है कि एक 60 साल के अज्ञात ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।