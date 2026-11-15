सोनिया-नटवर से आडवाणी के जिन्ना बयान तक: वो 5 राजनीतिक आत्मकथाएं जिन्होंने भारतीय राजनीति में छेड़ी नई बहस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीति की दुनिया में पर्दे के पीछे क्या होता है, इसे जानने की उत्सुकता हमेशा लोगों में रहती है। जब सत्ता के शीर्ष पर रहे लोग या बड़ी राजनीतिक हस्तियां अपनी आत्मकथाएं या संस्मरण लिखती हैं, तो वे अक्सर ऐसे खुलासे करती हैं जो राजनीतिक गलियारों में सियासी तूफान खड़ा कर देती हैं।

सालों पुरानी घटनाएं नए सिरे से फिर बहस का केंद्र बन जाती हैं, पार्टियों के भीतर के मतभेद बेनकाब हो जाते हैं और इतिहास को फिर से एक नया नजरिया मिल जाता है। हाल ही में सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के आने के बाद एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि कैसे राजनीतिक संस्मरण इतिहास की दिशा और दशा पर असर डालते हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही पांच चर्चित राजनीतिक आत्मकथाओं और संस्मरणों पर, जिन्होंने अपने बयानों, खुलासों और अंदरूनी कहानियों की वजह से देश की राजनीति में गहरी हलचल मचाई। नटवर सिंह: (वन लाइफ इज नॉट इनफ) साल 2014 में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ ने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था। इस किताब में खुलासा किया गया था कि 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA की जीत के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद क्यों ठुकरा दिया था।

नटवर सिंह के अनुसार, राहुल गांधी अपनी मां के प्रधानमंत्री बनने के सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मां का भी वही हश्र न हो जो उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी का हुआ था, जिन दोनों की हत्या कर दी गई थी।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब राहुल ने अपनी मां को इस फैसले से रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने की चेतावनी दी और उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। एक मां के तौर पर सोनिया गांधी के लिए इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था।

उस समय सोनिया गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, मैं अपनी किताब खुद लिखूंगी और तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आखिरकार, उनका यह वादा पूरा हुआ। 10 नवंबर को उनकी आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव के प्रकाशन के साथ उन्होंने अपने जीवन, परिवार और राजनीतिक सफर पर अपना पक्ष खुलकर सामने रखा है।

एल.के. आडवाणी: (माई कंट्री, माई लाइफ) भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा माई कंट्री, माई लाइफ (जिसे मार्च 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने जारी किया था) उनके जीवन के सफर का एक व्यापक दस्तावेज है। कराची के बचपन और देश के विभाजन से लेकर आरएसएस से जुड़ने, बीजेपी के विस्तार और राम जन्मभूमि आंदोलन तक, इसमें सब कुछ दर्ज है।

लेकिन इस किताब का सबसे चर्चित और विवादित हिस्सा वह था, जिसमें जून 2005 की उनकी पाकिस्तान यात्रा और मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए गए बयानों का जिक्र है। पाकिस्तान में रहते हुए आडवाणी ने 11 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दिए गए जिन्ना के उस भाषण की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही थी।

इस बयान के बाद संघ परिवार और बीजेपी के भीतर भारी विरोध हुआ। पार्टी के कई धड़ों ने इसे वैचारिक विचलन माना, जिसके चलते अंततः आडवाणी को बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। आडवाणी ने इसे अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कष्टदायक पल बताया।

उन्होंने अपनी इस यात्रा को दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का एक सच्चा प्रयास बताया था, लेकिन स्पष्ट किया कि मीडिया ने उनके बयानों को उनके वास्तविक संदर्भ के बिना पेश किया। किताब में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके गहरे संबंधों पर भी खुलकर बात की गई है।

ममता बनर्जी: (माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आत्मकथा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज (जनवरी 2012) उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष, वाम मोर्चा के 34 साल के शासन के अंत और कांग्रेस पार्टी के साथ उनके रिश्तों की गहरी दास्तान है।

इस किताब में ममता ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे कटाक्ष किए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को क्वीन मदर (राजमाता) कहकर संबोधित किया और लिखा कि कांग्रेस पार्टी में यह संस्कृति है कि जब कोई क्षेत्रीय नेता या गुट ज्यादा सक्रिय होता है, तो शीर्ष नेतृत्व तुरंत उसकी आवाज दबाने की कोशिश करता है।

इसके विपरीत, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रति उनका स्नेह और आदर साफ झलकता है। ममता ने राजीव गांधी को हमारे दिलों का नेता बताया। उन्होंने याद किया कि 1991 में जब कथित CPM कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था, तो राजीव गांधी ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया था और अमेरिका भेजने तक की पेशकश की थी।

मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या की खबर ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था, और उन्होंने लिखा कि उस नुकसान ने उन्हें जिंदगी में दूसरी बार अनाथ महसूस कराया। किताब में प्रणब मुखर्जी के साथ उनके पारिवारिक और आत्मीय रिश्तों का भी जिक्र मिलता है।

जयप्रकाश नारायण: (प्रिजन डायरी) अन्य सभी आत्मकथाओं से अलग, जयप्रकाश नारायण की प्रिजन डायरी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे वर्षों बाद पीछे मुड़कर लिखा गया हो। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले और उथल-पुथल भरे दौर यानी आपातकाल के दौरान उनकी जेल की सलाखों के पीछे लिखी गई डायरी है।

25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 21 जुलाई 1975 को लिखी गई अपनी पहली डायरी में उन्होंने दर्द बयां करते हुए लिखा था, मेरे चारों ओर मेरी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई है।

इस डायरी में जेपी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई एक सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटने की तीखी आलोचना की है। हिरासत के दौरान उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरा, उनकी किडनी फेल हो गई और उन्हें चिकित्सीय आधार पर रिहा करना पड़ा। यह डायरी आपातकाल के दमन और उसके खिलाफ खड़े हुए प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक दस्तावेज है।

प्रणब मुखर्जी: (द प्रेसिडेंशियल इयर्स) देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल इयर्स (दिसंबर 2020) अपने प्रकाशन से पहले ही पारिवारिक और राजनीतिक कारणों से सुर्खियों में आ गई थी। इस किताब में उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार का जिक्र करते हुए लिखा कि पार्टी यह समझने में पूरी तरह नाकाम रही कि उसका करिश्माई नेतृत्व अब खत्म हो चुका है।

उन्होंने कांग्रेस की स्थिति को औसत दर्जे की सरकार में सिमट जाने जैसा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनके संबंध पीएम मोदी के साथ अच्छे थे और वे नीतिगत मामलों पर सलाह देते थे। हालांकि, उन्होंने संसद को चलाने के तौर-तरीकों को लेकर एनडीए सरकार के अहंकार की आलोचना भी की।

सबसे बड़ा राजनीतिक खुलासा नोटबंदी को लेकर था। मुखर्जी ने स्वीकार किया कि इस फैसले से पहले मोदी ने उनसे कोई सलाह नहीं ली थी, जो कि ऐसे गोपनीय और बड़े आर्थिक कदम के लिए स्वाभाविक भी था। उन्होंने इसे एक साहसिक कदम बताया, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था में आने वाली सुस्ती को लेकर आगाह किया।

दिलचस्प बात यह है कि इस किताब को लेकर उनके अपने परिवार में ही विवाद खड़ा हो गया था। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इसके प्रकाशन को रोकने की मांग की, जबकि उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे अपने पिता के प्रति अनादर बताया।