'अच्छा ही हुआ वह चले गए', CWC की बैठक में दिग्विजय सिंह ने किया नीतीश कुमार का जिक्र तो भड़कीं सोनिया गांधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बीते दिन मंगलवार को बैठक हुई। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी को घेरने को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया तो ये कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को रास नहीं आया और तीखी प्रतिक्रिया दी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चर्चा के दौरान वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन को जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को 2024 में जाने नहीं देना चाहिए था। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, उन्होंने बैठक में कहा, "राजनीतिक स्थिति अलग होती।"

'अच्छा ही हुआ वह चले गए' सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह की इस बात को तुरंत खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जाना तो तय ही था। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा, "वह इंडी गठबंधन में नहीं रहना चाहते थे। अच्छा ही हुआ कि वह सही समय पर चले गए। वह तो यही करना चाहते थे। वह इंडी ब्लॉक से बाहर निकलने के रास्ते लगातार तलाश रहे थे।"

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोनिया गांधी की बात से सहमति जताई और कहा, "हालांकि उनका मकसद इस बात को उठाना नहीं था लेकिन वे यह जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार असल में गठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। गठबंधन का संयोजक बनने की उनकी कोशिश महज एक दिखावा थी।"