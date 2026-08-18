इटली के साधारण बचपन से लेकर भारत की जटिल राजनीति तक कैसे पहुंचीं सोनिया गांधी, संस्मरण में होगा खुलासा
सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को रिलीज होगा, जिसमें उनके जीवन के अनछुए पहलू और मानवीय संघर्षों का भावनात्मक चित्रण है।
HighLights
सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को आएगा।
उनके अनछुए पहलू और मानवीय संघर्षों का भावनात्मक चित्रण।
व्यक्तिगत त्रासदियों और राजनीतिक सफर की भावनात्मक दास्तान।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित परिवार की धुरी रहीं सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' इस साल 10 नवंबर को प्रकाशन हाउस अल्फ्रेड ए. नाफ द्वारा रिलीज होने जा रहा है।
यह किताब उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी, जो अब तक पर्दे के पीछे थे। मूल रूप से इटली की रहने वाली और कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी से मिलने वाली सोनिया गांधी ने इस संस्मरण में अपने जीवन के उतार-चढ़ाव को बेहद भावुक अंदाज में पिरोया है।
सोनिया गांधी का संस्मरण
प्रकाशक के माध्यम से जारी अपने बयान में उन्होंने बताया कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम लोग उनके मानवीय संघर्षों, प्रेरणाओं और कमजोरियों की सच्चाई तक पहुंच पाए हैं। यह किताब उसी मानवीयता को एक अनूठा सलाम है, जो भारत में उनके छह दशकों के सफर और राजनीतिक बदलावों की गवाह रही है।
सोनिया गांधी के जीवन में उथल-पुथल तब मची जब 1984 में उनकी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और इसके सात साल बाद उनके पति राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई।
अपनी निजता को हमेशा सर्वोपरि रखने वाली सोनिया ने साझा किया कि व्यक्तिगत त्रासदियों और दिल तोड़ देने वाले नुकसान ने ही उन्हें अनिच्छा से सार्वजनिक जीवन और राजनीति की दुनिया में धकेल दिया।
लंबे राजनीतिक सफर के बाद, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया और प्रधानमंत्री पद की पेशकश को ठुकरा दिया, अब वे अपने अतीत को याद कर रही हैं।
इटली के एक छोटे शहर के साधारण बचपन से लेकर भारत की राजनीतिक जटिलताओं तक, उनके जीवन के कई पहलुओं का उल्लेख किताब में किया गया है।
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