इटली के साधारण बचपन से लेकर भारत की जटिल राजनीति तक कैसे पहुंचीं सोनिया गांधी, संस्मरण में होगा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित परिवार की धुरी रहीं सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' इस साल 10 नवंबर को प्रकाशन हाउस अल्फ्रेड ए. नाफ द्वारा रिलीज होने जा रहा है।

यह किताब उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी, जो अब तक पर्दे के पीछे थे। मूल रूप से इटली की रहने वाली और कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी से मिलने वाली सोनिया गांधी ने इस संस्मरण में अपने जीवन के उतार-चढ़ाव को बेहद भावुक अंदाज में पिरोया है।

सोनिया गांधी का संस्मरण प्रकाशक के माध्यम से जारी अपने बयान में उन्होंने बताया कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम लोग उनके मानवीय संघर्षों, प्रेरणाओं और कमजोरियों की सच्चाई तक पहुंच पाए हैं। यह किताब उसी मानवीयता को एक अनूठा सलाम है, जो भारत में उनके छह दशकों के सफर और राजनीतिक बदलावों की गवाह रही है।