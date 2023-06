बालासोर ट्रेन हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

नई दिल्ली, पीटीआई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा वह दुखी और व्यथित हैं और उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, "ओडिशा में भयानक ट्रेन दुर्घटना से मुझे सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा हुई है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और संवेदना व्यक्त करती हूं।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए भयानक ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया। ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, "ओडिशा में भयानक ट्रेन दुर्घटना के कारण गंभीर राष्ट्रीय त्रासदी की इस घड़ी में, मैंने कांग्रेस पार्टी के पूरे संगठन को हर संभव और आवश्यक मदद करने का निर्देश दिया है।"

At this moment of grave national tragedy on account of the terrible train disaster in Odisha, I have instructed the entire Congress party organisation to extend all possible and needed help.

वहीं, राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के दुखद खबर से व्यथित हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूं कि बचाव के प्रयासों के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करें।"

Anguished by the tragic news of the accident involving the Coromandel Express, in Balasore, Odisha.

My heart goes out to the bereaved families. Wishing for the speedy recovery of those injured.

