मध्य प्रदेश: दुष्कर्म के प्रयास में की थी मां की जघन्य हत्या, बेटे को मिली फांसी की सजा

जेएनएन, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में दुष्कर्म की कोशिश में 50 वर्षीय मां की पत्थर से हमला करके की गई हत्या में आरोपित बेटे को सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। बंडा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएल शाक्य ने बुधवार को दिए अपने निर्णय में इस अपराध को जघन्यतम करार दिया।

ट्रायल के दौरान मृतका का पति सीताराम लोधी अपने बयान से मुकर गया था, फिर भी न्यायालय ने पुलिस द्वारा जुटाए गए डीएनए और अंगुलियों के निशान व फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार, 19 जुलाई 2025 को सीताराम लोधी अपनी बेटी को लेने छतरपुर गए थे। घर पर मृतका और उनका बेटा संतोष लोधी ही थे। अगले दिन 20 जुलाई को सीताराम घर लौटे तो पत्नी का लहूलुहान शव आंगन में पड़ा पाया, बेटा संतोष गायब था।