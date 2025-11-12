अल-कायदा कनेक्शन, पाकिस्तानी नंबर...पुणे से गिरफ्तार इंजीनियर मामले में एटीएस ने टीचर से की पूछताछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर को गिरफ्तार किया गया है। इंजीनियर को अल-कायदा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जांच के दौरान ठाणे के एक शिक्षक से पूछताछ की गई है।

दरअसल, गिरफ्तार इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर ने ठाणे जिले के मुंब्रा स्थित शिक्षक के घर का इस्तेमाल एक बैठक के लिए किया था। इसी सिलिसले में एटीएस अधिकारियों ने मंगलवार को शिक्षक के घर का दौरा किया और हंगरगेकर तथा उनकी बैठक के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि शिक्षक इस मामले में न तो आरोपी है और न ही गवाह।

घर की तलाशी के दौरान मिली ये चीजें एटीएस ने इस महीने की शुरुआत में पुणे की एक अदालत को बताया था कि हंगरगेकर कथित तौर पर शहर के कोंढवा इलाके में "आक्रामक" तरीके से धार्मिक प्रवचन देता था। एटीएस ने बताया कि घर की तलाशी के दौरान, एटीएस ने मोबाइल फोन जब्त किए जिनमें 'अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) एंड ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस' शीर्षक वाली डिलीट की गई पीडीएफ फाइलें थीं।

27 अक्टूबर को किया गया गिरफ्तार गौरतलब है कि जुबैर हंगरगेकर को 27 अक्टूबर को अल-कायदा और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंधों और कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, एटीएस को उसके पुराने फोन में एक पाकिस्तानी संपर्क नंबर सेव मिला था।

पांच अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर एटीएस ने यह भी बताया कि तलाशी के दौरान, एक व्यक्ति के पास से हंगरगेकर का एक पुराना फोन बरामद हुआ। फोन की संपर्क सूची की जांच के दौरान, पांच अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर सेव पाए गए, जिनमें एक पाकिस्तान का, दो सऊदी अरब का और एक-एक कुवैत व ओमान का था। हालांकि, एटीएस ने बताया कि फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में इन सेव किए गए नंबरों पर कोई कॉल नहीं दिखाई देती।