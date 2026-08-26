भाजपा महासचिव स्मृति ईरानी ने अमेठी के नेताओं के साथ की बैठक, आमागी चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा
भाजपा महासचिव स्मृति ईरानी ने अमेठी के नेताओं के साथ की बैठक। इस दौरान अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई।
HighLights
स्मृति ईरानी ने अमेठी भाजपा नेताओं के साथ बैठक की।
अगले वर्ष के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई।
संगठन के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर जोर।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में शामिल होने के दो सप्ताह के भीतर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की अमेठी जिले के पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की। इसमें अगले वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई।
ईरानी, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में अमेठी में हार का सामना करना पड़ा, को 17 अगस्त को भाजपा द्वारा राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें उन्हें और सात अन्य को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई।
ईरानी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "आज भाजपा मुख्यालय में, मैंने अमेठी जिला भाजपा कार्यकारिणी के कार्यालयधारियों के साथ संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की।" उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं।
आगामी "चुनावी लड़ाई" को ध्यान में रखते हुए संगठन के कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर से मंडल स्तर तक लोगों से जोड़ना पार्टी के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है। ईरानी ने 2019 के आम चुनावों में राहुल गांधी को 55,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट जीती थी।
हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और गांधी परिवार के करीबी सहयोगी किशोरी लाल शर्मा से 1.67 लाख से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना किया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)