आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या इसमें सिखों की हत्या भी शामिल है? स्मृति ईरानी का राहुल गांधी से सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। राहुल गांधी के "मोहब्बत की दुकान" वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जब आप 'मोहब्बत' की बात करते हैं, तो क्या इसमें सिखों की हत्या शामिल है? जब आप 'मोहब्बत' की बात करते हैं, तो क्या इसमें राजस्थान में महिलाओं का अपहरण शामिल है? जब आप 'मोहब्बत' की बात करते हैं, तो क्या यह इसमें हिंदू जीवन शैली की निंदा करना शामिल है?

Union Minister Smriti Irani speaks on Rahul Gandhi's "Mohabbat ki dukan" remark; says, "...When you talk about 'Mohabbat', does that include the killing of Sikhs? When you talk about 'Mohabbat', does that include the kidnapping of women in Rajasthan? When you talk about…