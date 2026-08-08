बेंगलुरु में बंद मकान से बरामद हुआ महिला का नरकंकाल, इलाके में फैली दहशत
देश के सबसे विकसित शहर बेंगलुरु से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। शहर के बागलगुंटे इलाके के हवनूर लेआउट स्थित एक डुप्लेक्स घर में 52 वर्षीय ...और पढ़ें
HighLights
मृतक का नाम दक्षायिनी बताया गया है
करीब एक साल पहले हुई थी महिला की मौत
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। देश के सबसे विकसित शहर बेंगलुरु से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। शहर के बागलगुंटे इलाके के हवनूर लेआउट स्थित एक डुप्लेक्स घर में 52 वर्षीय महिला का कंकाल मिला है।
पुलिस का अनुमान है कि उसकी मौत करीब एक साल पहले हो गई थी, लेकिन इतने लंबे समय तक किसी ने घर की जांच नहीं की।
मृतक का नाम दक्षायिनी बताया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह अकेले रहती थीं। उनके पति उमेश की करीब 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी और बेटे की कैंसर से मौत हो चुकी थी। इन घटनाओं के बाद दक्षायिनी अवसाद से जूझ रही थीं।
पुलिस के अनुसार, उनकी बेटी और दामाद ने इस अवधि में घर का दौरा नहीं किया। बागलगुंटे पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है और मौत के कारण तथा परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।