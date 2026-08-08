बेंगलुरु में बंद मकान से बरामद हुआ महिला का नरकंकाल, इलाके में फैली दहशत

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। देश के सबसे विकसित शहर बेंगलुरु से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। शहर के बागलगुंटे इलाके के हवनूर लेआउट स्थित एक डुप्लेक्स घर में 52 वर्षीय महिला का कंकाल मिला है।

पुलिस का अनुमान है कि उसकी मौत करीब एक साल पहले हो गई थी, लेकिन इतने लंबे समय तक किसी ने घर की जांच नहीं की।

मृतक का नाम दक्षायिनी बताया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह अकेले रहती थीं। उनके पति उमेश की करीब 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी और बेटे की कैंसर से मौत हो चुकी थी। इन घटनाओं के बाद दक्षायिनी अवसाद से जूझ रही थीं।