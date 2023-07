Manipur Horror: इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, अबतक किशोर सहित छह की हुई गिरफ्तारी

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में चार मई को दो आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाने के संबंध में अबतक छह लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

हाल ही में मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाने वाला 26 सेकेंड का वीडियो सामने आया था। आरोप है कि भीड़ ने महिलाओं को छोड़ने से पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था। इस संबंध में अबतक पांच मुख्य आरोपियों सहित छह की गिरफ्तारी हुई है।

पुलिस ने कहा,

*6 (six) including 1 (one) Juvenile Arrested/Apprehended:*



As regard to the viral video of 02 (two) women on 4th May, 2023, another accused was arrested today. Altogether 06 (six) persons including 05 (five) main accused and



1/2— Manipur Police (@manipur_police) July 22, 2023