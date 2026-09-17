हैदराबाद: गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत

पीटीआई, हैदराबाद। हैदराबाद के पास पेड्डा कंजरला गांव में बुधवार शाम को गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान एक झील में गिरकर 6 नाबालिग लड़कों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

चारिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे एक हॉस्टल में रहने वाले आठ लड़के विसर्जन के दौरान झील में गिर गए। इनमें से दो लड़के बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि छह अन्य डूब गए।

पुलिस के अनुसार, झील में ढीली मिट्टी होने के कारण यह दुर्घटना हुई। पास में मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल ने पीड़ितों को सीपीआर दिया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। झील एकांत जगह पर थी और आसपास कोई वयस्क नहीं था जो बच्चों को बचाने की कोशिश कर सकता।