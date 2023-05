चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के मनमई गांव में ममल्लापुरम के पास ईस्ट कोस्ट रोड पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि पुडुचेरी जा रही स्टेट रोडवेज बस के एक ऑटो-रिक्शा से टकरा जाने से छह लोगों की मौत हो गई।

Tamil Nadu | Six dead after state roadways bus, en route to Puducherry, collided with an auto-rickshaw on East Coast Road near Mamallapuram in Manamai village in Kanchipuram District: Police