आधार कार्ड ही नहीं, इन 11 दस्तावेजों का भी करना होगा इंतजाम... SIR के लिए आज से घर-घर जाएंगे BLO

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को देश के 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दूसरे फेज का एलान किया था। शेड्यूल के मुताबिक, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फॉर्म प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम होना था। अब आज यानी 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर का फॉर्म बांटेंगे और फिर इसी के आधार पर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे एसआईआर प्रक्रिया में पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।