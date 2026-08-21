दिल्ली से दबोचा गया सिलीगुड़ी का संदिग्ध पाक जासूस, ISI के लिए काम करने का आरोप

जागरण, सिलीगुड़ी। बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह में सिलीगुड़ी के एक युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपित युवक का नाम प्रदीप्त बोस है।

उसे दिल्ली के बंगाली पट्टी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसे गुरुवार को दिल्ली से कूचबिहार जिले के दिनहाटा लाया गया। इससे पहले एसटीएफ ने आइएसआइ एजेंट होने के संदेह में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

इनमें से तीन को दिनहाटा से पकड़ा गया था। इन्हीं से पूछताछ के बाद प्रदीप्त का नाम सामने आया। एसटीएफ की टीम उसको पकड़ने के लिए दिल्ली रवाना हो गई थी। मालूम हो कि एक सप्ताह के अंदर आईएसआई एजेंट में संदेह में पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।