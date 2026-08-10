सिक्किम की लाइफलाइन 'NH-10' पिछले एक महीने से क्यों हैं बंद?

डिजिटल डेस्क, गंगटोक। सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (NH-10) पर आवाजाही फिर शुरू होने लगी है। बीते 19 जुलाई से यहां से मलबा हटाए जाने का काम चल रहा है। यह रास्ता इसलिए अहम है क्योंकि यह सिक्किम को सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ता है।

पिछले एक महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद इसे धीरे-धीरे फिर से खोला जा रहा है। हालांकि, मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही अभी भी कंट्रोल में रखी जा रहा है।

भूस्खलन के कारण 7 जुलाई से बंद था रास्ता 7 जुलाई को लगभग 250 मीटर लंबे इलाके में लैंडस्लाइड के कारण इसे बंद कर दिया गया था, जिससे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क का ठप पड़ गया था।

खासकर भारी गाड़ियों को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता अधिक संकरा है और उस पर सामान्य ट्रैफिक नहीं चल सकता है। अब सड़क को रुक-रुक कर खोला जा रहा है; गाड़ियों को गुजरने की इजाजत देने से पहले कई घंटों तक निर्माण कार्य चलता है। अधिकारी मरम्मत के काम और गाड़ियों की आवाजाही के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

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हालांकि, ज्यादा बड़ी चिंता हाईवे के नीचे की जमीन को लेकर है। तीस्ता नदी के कटाव के चलते NH10 के नीचे की जमीन धंस गई है, जिससे पहले से ही क्षतिग्रस्त सड़को के और ज्यादा कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है।

मरम्मत कार्य जारी, तीस्ता नदी कटाव से खतरा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारी मॉनसून के बाद इस हिस्से में एक सुरंग बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जो एक लंबे समय का समाधान हो सकता है। रंगपो बॉर्डर के कुछ ही किलोमीटर दूर होने के कारण, NH10 का ठीक-ठाक हालत में होना सिर्फ स्थानीय कनेक्टिविटी से कहीं अधिक अहम है। यह हाईवे सिक्किम के ट्रांसपोर्ट, व्यापार और सप्लाई चेन के लिए एक बहुत जरूरी रास्ता है।