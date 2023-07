इस राज्य की सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 12 माह की मैटेरनिटी लीव तो एक माह के पितृत्व अवकाश का एलान

मुख्यमंत्री ने सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लाभ प्रदान करने के लिए सेवा नियमों में बदलाव किए जाएंगे। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार एक कामकाजी महिला 6 महीने या 26 सप्ताह के पेड मैटरनिटी लीव की हकदार है। भारत में सबसे कम आबादी वाले राज्यों में से एक सिक्किम की लगभग 6.32 लाख जनसंख्या है।

सिक्किम सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा (फाइल फोटो)

