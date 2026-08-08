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    सिद्धिविनायक मंदिर दान घोटाला, CM फडणवीस ने दिए 5 साल के रिकॉर्ड की जांच के आदेश

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 11:12 PM (IST)

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में कथित दान अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। ...और पढ़ें

    सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

    सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए।

    2. मंदिर के पिछले पांच वर्षों के दान रिकॉर्ड की होगी पड़ताल।

    3. राज ठाकरे के आरोपों और शिंदे की मांग पर जांच शुरू।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में कथित दान अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं।

    सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

    अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंदिर के पिछले पांच वर्षों के रिकार्ड की जांच करने का निर्देश दिया है।

    यह निर्देश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मंदिर से हर वर्ष लगभग 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।

    इसके बाद नौ कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई थी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्र जांच की मांग की थी। अधिकारियों के अनुसार, सिद्धिविनायक मंदिर न्यास के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर वर्ष 2023 से 2026 के बीच आये चढ़ावे का विस्तृत ब्योरा दिया।

    इसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि फडणवीस ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। विगत माह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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