'फर्जी स्टिंग' वीडियो दिखाकर सिद्दरमैया को किया जा रहा ब्लैकमेल, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्दरमैया ने अपने खिलाफ बने एक कथित फर्जी स्टिंग ऑपरेशन वीडियो को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वे सत्ता में नहीं हैं, तब उन्हें निशाना बनाने और ब्लैकमेल करने के इरादे से यह फर्जी साजिश रची गई है।

मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्दरमैया ने कहा कि वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके और इस पूरी साजिश के पीछे मौजूद चेहरों का पर्दाफाश हो सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने वीडियो के आगे प्रसार और प्रसारण को रोकने के लिए सिविल कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया है। 'ब्लैकमेल करने का प्रयास' सिद्दरमैया ने वीडिया को पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक करियर का हवाला देते हुए कहा, यह पूरी तरह से एक झूठा मामला है, जिसे केवल मुझे ब्लैकमेल करने और मेरी छवि खराब करने के इरादे से तैयार किया गया है। इसलिए मैंने खुद पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई है ताकि सच सामने आ सके।

उन्होंने कहा, मैं आठ सालों तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहा और 1984 में पहली बार मंत्री बना था। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में और मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे कभी इस तरह की ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं करना पड़ा। अब जब मेरे पास कोई सत्ता नहीं, तब इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके ये नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे।

सिद्दरमैया ने बताया कि यह कथित वीडियो पहली बार 26 सितंबर को उनके संज्ञान में आया था। आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस घटना से बिल्कुल भी विचलित या भयभीत नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

स्टिंग में शामिल लोगों के नामों का खुलासा सिद्दरमैया ने सार्वजनिक रूप से इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े दो प्रमुख चेहरों, दक्षिण कन्नड़ की कृपा अल्वा और एक मीडिया संगठन से जुड़े राकेश शेट्टी का नाम लिया। उन्होंने दावा किया कि राकेश शेट्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने की बात स्वीकार भी कर ली है। उन्होंने कहा, राकेश शेट्टी ने खुद माना है कि उन्होंने यह किया है। इस वीडियो में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।

बेटे ने पार्टी के लोगों पर लगाया आरोप कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री और सिद्दरमैया के बेटे यतींद्र सिद्दरमैया ने आरोप लगाया कि इस कथित स्टिंग ऑपरेशन के पीछे कांग्रेस पार्टी के ही कुछ अंदरूनी लोगों का हाथ है। यतींद्र ने दावा किया कि वीडियो में कांग्रेस की ही एक महिला कार्यकर्ता और एक मीडिया संस्थान के प्रमुख की सांठगांठ दिखाई दे रही है। यतींद्र के अनुसार, उक्त महिला पुत्तूर विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट हासिल करना चाहती थी।

यतींद्र ने कहा, यह सब मेरे पिता की राजनीतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने, उनकी छवि धूमिल करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से रचा गया था। हमारी पार्टी की एक महिला इसमें शामिल है जो पुत्तूर से टिकट की आकांक्षी थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही यह स्टिंग ऑपरेशन किया गया।

हालांकि, यतींद्र ने यह भी साफ किया कि किसी एक व्यक्ति या कार्यकर्ता की व्यक्तिगत करतूत के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा, पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता के ऐसा करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरी पार्टी हमारे खिलाफ है।