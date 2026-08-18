शेख हसीना की नहीं होगी घर वापसी? बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान की भारत यात्रा पर फंसा पेच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश में तारिक रहमान की नई सरकार के बीच संबंध बेहतर होने की जो उम्मीदें बनी थीं, शेख हसीना को लेकर बंग्लादेश के अड़ियल रुख के कारण वह बिखरती हुई दिख रही हैं।

अगले महीने होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित कर भारत ने आपसी भरोसा बनाने की जो कोशिश की थी, वह भी आगे बढ़ती नहीं दिख रही।

ऐसा लगता है कि रहमान न तो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आएंगे और न ही उसके पहले किसी द्विपक्षीय दौरे पर। दोनों देशों के बीच इस बारे में चल रही वार्ता किसी ओर बढ़ती नहीं दिख रही।

खास तौर पर पूर्व पीएम शेख हसीना की अभिव्यक्ति पर लगाम लगाने की रहमान सरकार की किसी दबाव के आगे भारत झुकता नहीं दिख रहा।

तारिक रहमान की भारत यात्रा पर नहीं बनी सहमति

पीएम रहमान की आगामी यात्रा के बारे में पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत बांग्लादेश के साथ आपसी हितों और पारस्परिकता के आधार पर सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारा रुख दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रत्यर्पण के मुद्दे पर हमारा लगातार रुख रहा है कि ये अनुरोध हमारी स्थापित प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में जांचे जा रहे हैं।'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस बयान से साफ है कि प्रधानमंत्री रहमान की यात्रा को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। दो दिन पहले ही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रहमान की भारत यात्रा को लेकर दो शर्तें रखी थीं। एक थी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए। बांग्लादेश सरकार ने भारत में निर्वासित जीवन यापन कर रही पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की गतिविधियों पर भी रोक लगाने की बात कही थी।

बांग्लादेश सरकार यह चाहती है कि पूर्व प्रधानमंत्री को मीडिया से दूर रखा जाए। जबकि मंगलवार को ही एक भारतीय मीडिया में हसीना का आलेख छपा है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश सरकार पर बड़ा हमला किया है और वहां की सरकार की तरफ से अतिवादियों को प्रश्रय देने का मुद्दा उठाया है।