    'युवाओं के लिए प्रेरणा...', शरद पवार ने की गौतम अदाणी की तारीफ; क्या है वजह?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    शरद पवार ने गौतम अदाणी को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। पुणे के बारामती में AI सेंटर के उद्घाटन पर पवार ने अदाणी के संघर्ष और 23 राज्यों में फैले व्याप ...और पढ़ें

    NCP(SP) नेता शरद पवार ने गौतम अदाणी की तारीफ की। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के जाने-माने बिजनेसमैन गौतम अदाणी एक बार फिर चर्चा में हैं। आमतौर पर विपक्षी दल अदाणी ग्रुप पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। मगर, इस बार NCP(SP) नेता शरद पवार ने गौतम अदाणी की तारीफों के पुल बांधे हैं। उनका कहना है कि गौतम अदाणी का सफर काफी प्रेरणादायक है।

    महाराष्ट्र की बड़ी पार्टियों में से एक NCP(SP) के अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि बड़े सपने देखने वाले युवाओं के लिए गौतम अदाणी का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है।

    शरद पवार पुणे के बारामती में शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Sharadchandra Pawar Centre of Excellence in Artificial Intelligence) के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत बने इस केंद्र की फंडिंग गौतम अदाणी ने ही की है।

    शरद पवार ने की अदाणी की तारीफ

    शरद पवार ने कहा, "गौतम अदाणी गुजरात के बनासकांठा जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां अक्सर सूखा पड़ता है। वो मुंबई आए और शून्य से शुरुआत की। आज उनका बिजनेस देश के 23 राज्यों में फैला है।"

    शरद पवार के अनुसार,

    जो युवा मेहनती हैं और बड़ा सपना देखते हैं, अदाणी का सफर उनके लिए प्रेरणा है।

    शरद पवार मेरे मेंटर: अदाणी

    उद्घाटन समारोह में गौतम अदाणी ने शरद पवार को अपना मेंटर बताते हुए कहा, "मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं पवार साहब को लगभग 3 दशकों से जानता हूं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। ज्ञान से परे, उनकी बुद्धिमत्ता और गहरी सहानुभूति ने मुझपर गहरी छाप छोड़ी है।।"

    गौतम अदाणी ने कहा, "शरद पवार के जैसे नेता हमें बताते हैं कि अच्छी राजनीति सिर्फ नारों से नहीं जानी जाती, बल्कि इस समझ से प्रेरित है कि आप देश को कितना जानते हैं। बारामती परिवर्तन और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है, जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हो सका।"

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)