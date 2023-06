Assam Flood: असम में बाढ़ की वजह से लखीमपुर जिले के कई गांव जलमग्न, 20 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित

गुवाहाटी, एजेंसी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य असम के कई जिले एक बार फिर से बाढ़ से प्रभावित है। लखीमपुर जिले में भारी बारिश के बाद सिंगोरा नदी के बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के मुताबिक, लखीमपुर में बाढ़ के चलते 20,700 लोग प्रभावित हैं।

बाढ़ के पानी के चलते कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, कई ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, 19 गांव जलमग्न हैं, जबकि 13.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल खराब हो गई है। लखीमपुर, विश्वनाथ, दरांग, धेमाजी, दीमा हसाओ, डिब्रूगढ़ और गोलाघाट जिलों सहित अन्य जिलों में बाढ़ का पानी न केवल घरों में घुस गया है।

