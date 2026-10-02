केरलम में वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी अधिकारों और सुरक्षा की कानूनी गारंटी, सीएम सतीशन ने किया एलान

पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। वरिष्ठ नागरिकों को अधिकारों और सुरक्षा की कानूनी गारंटी देने के लिए केरलम सरकार कानून बनाएगी।

मुख्यमंत्री वीडी. सतीशन ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वरिष्ठ नागरिक विभाग इस कानून का व्यापक मसौदा तैयार कर रहा है। इसे जल्द विधानसभा में पारित कराने की कोशिश की जाएगी।

सतीशन दावा किया कि दुनिया में अभी तक इस तरह का कोई कानून नहीं है और केरल इस दिशा में पहल करने जा रहा है। उन्होंने यह दावा भी किया कि केरलम वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभाग बनाने वाला पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को ‘सिल्वर इकोनमी’ का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि उन्हें समाज और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। सिल्वर इकोनमी का मतलब है बुजुर्गों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां और सेवाएं। इसमें उनकी जरूरतों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन और अन्य सेवाएं शामिल हैं।